Vite al Limite: Megan pesava 273 Kg, la sua storia drammatica (Di lunedì 13 luglio 2020) Megan Davies è la protagonista della 14esima puntata della stagione numero 8 di Vite al Limite il format di Real Time riguardante le persone con problemi di peso Fonte ascoltitv.itUna vicenda particolare, che ha radici profonde. Megan Davies 24enne di Taylorville, Illinois già all’età di 6 anni ha iniziato ad avere problemi con il cibo e da adulta è arrivata a toccare 273 Kg. Per questo spinta dal desiderio di cambiare vita, ha deciso di rivolgersi al dottor Younan Nowzaradan, il celebre medico del reality Vite al Limite. Il format di matrice statunitense si occupa proprio delle persone che vivono un cattivo rapporto con l’alimentazione, tanto da raggiungere un peso spropositato che può addirittura portare alla ... Leggi su chenews

