Virus, De Luca imita Crozza: «Che idioti i giovani che bevono dallo stesso bicchiere» (Di lunedì 13 luglio 2020) Rieccolo. È bastato che il livello di guardia s’innalzasse di quel tanto per far tornare Vincenzo De Luca ad esternare come ai bei tempi, quando il coronaVirus imperversava in tutto il Nord-Italia. Un po’ meno, per fortuna, nel Sud. In tutto il Sud, isole comprese. La qual cosa, tuttavia, non gli ha impedito di atteggiarsi a salvatore della patria napoletana manco avesse, novello San Gennaro, fermato con le mani la lava del Vesuvio. Ma onore al merito: ‘o Sceriffo prima si è ritagliato il ruolo di governatore anti-Virus, poi si è intestato il risultato del mancato contagio e ora corre verso la riconferma. De Luca si atteggia a novello San Gennaro A patto, ovviamente, che il coronaVirus non tocchi foglia che De Luca non voglia. E se qualche ... Leggi su secoloditalia

