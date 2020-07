Virginia Saba, bikini al top. E che ‘giochini’ con Luigi Di Maio: la temperatura al mare è davvero rovente (Di lunedì 13 luglio 2020) Nonostante il duro lavoro da ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sta riuscendo ad avere un po’ di tempo per sé e per godersi questa stagione estiva. Nelle scorse ore è stato beccato dai paparazzi del settimanale ‘Oggi’ insieme alla fidanzato Virginia Saba. Sono riusciti ad immortalarli durante una rilassante giornata trascorsa al mare. Il sito ‘Dagospia’ nel recente passato aveva sollevato dei dubbi sul prosieguo della loro relazione, invece pare proprio che l’amore non sia finito. Precisamente, hanno fatto un bellissimo bagno nelle meravigliose acque di Palinuro, nel Cilento. Dunque nella regione Campania, la terra di origine del politico. L’anno scorso, nel mese di agosto, la coppia fu paparazzata nella stessa suggestiva location. ... Leggi su caffeinamagazine

