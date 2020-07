Villarreal sconfitto dalla Real Sociedad: esultano Siviglia e… Milan (Di lunedì 13 luglio 2020) Niente da fare per il VillarReal. Il "Sottomarino giallo" manca l'accesso alla Champions League. La formazione castigliana cade contro la Real Sociedad per 2-1 in casa. La rete nel finale di Santi Cazorla non basta a evitare la sconfitta, date le reti di Willian José e Diego Llorente. Con due giornate ancora da disputare, i nove punti di ritardo dal quarto posto risultano troppi per poter essere recuperati e tagliano fuori dai giochi la squadra allenata da Javier Calleja.caption id="attachment 921887" align="alignnone" width="1024" sito ufficiale Siviglia/captionFESTAPer un club deluso ce ne sono due che festeggiano a distanza e per motivi diversi. Il Siviglia può gioire perché la sconfitta del VillarReal consegna agli andalusi la ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Villarreal sconfitto dalla Real Sociedad: esultano Siviglia e... Milan - -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal sconfitto I risultati in Liga Goal.com Siviglia qualificato in Champions League: scatta il riscatto di Suso

Il Siviglia torna ufficialmente in Champions League, tra le squadre d'élite del calcio europeo. La squadra di Julen Lopetegui è matematicamente sicura di essere nelle top four, e spera ancora di vince ...

Siviglia qualificato in Champions League: scattta il riscatto di Suso

Il verdetto arriva dopo la sconfitta del Villarreal contro la Real Sociedad nel lunedì di Liga. Il submarino amarillo, quinto in classifica, rimane a -9 dal quarto posto a sole due giornate dal ...

Il Siviglia torna ufficialmente in Champions League, tra le squadre d'élite del calcio europeo. La squadra di Julen Lopetegui è matematicamente sicura di essere nelle top four, e spera ancora di vince ...Il verdetto arriva dopo la sconfitta del Villarreal contro la Real Sociedad nel lunedì di Liga. Il submarino amarillo, quinto in classifica, rimane a -9 dal quarto posto a sole due giornate dal ...