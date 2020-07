VIDEO | Soumahoro contro Salvini: “Ci vediamo in tribunale” (Di lunedì 13 luglio 2020) *Guardate tutto il videoSen. Matteo Salvini, è sconcertante che un Senatore della Repubblica abbia silenziato, con dei...Gepostet von Aboubakar Soumahoro am Montag, 13. Juli 2020 Leggi su dire

Agenzia_Dire : #VIDEO | @aboubakar_soum contro @matteosalvinimi: “Ci vediamo in tribunale” #Soumahoro #Salvini - lore944 : RT @neXtquotidiano: #AboubakarSoumahoro vuole querelare Matteo #Salvini per l'aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso - GiusPecoraro : RT @Miti_Vigliero: Aboubakar Soumahoro vuole querelare Matteo Salvini per l’aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso - Miti_Vigliero : Aboubakar Soumahoro vuole querelare Matteo Salvini per l’aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso… - albertocaldana : Aboubakar Soumahoro vuole querelare Matteo Salvini per l’aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Soumahoro VIDEO | Soumahoro contro Salvini: "Ci vediamo in tribunale" - DIRE.it Dire I bonghi per silenziare il comizio degli invisibili: la Lega spiegata con un post Facebook

Che fosse un calderone di meme allarmisti, video non verificati dall’eco vagamente razzista ... La denuncia viene dalla pagina di Aboubakar Soumahoro, sindacalista da sempre impegnato contro la piaga ...

Aboubakar Soumahoro vuole querelare Matteo Salvini per l’aggiunta dei bonghi nel video del suo discorso

La manipolazione inganna e rende invisibili gli invisibili. CI VEDREMO IN TRIBUNALE”. La pietra dello scandalo è l’intervento di Soumahoro nel corso degli Stati Popolari, una manifestazione per gli ...

Che fosse un calderone di meme allarmisti, video non verificati dall’eco vagamente razzista ... La denuncia viene dalla pagina di Aboubakar Soumahoro, sindacalista da sempre impegnato contro la piaga ...La manipolazione inganna e rende invisibili gli invisibili. CI VEDREMO IN TRIBUNALE”. La pietra dello scandalo è l’intervento di Soumahoro nel corso degli Stati Popolari, una manifestazione per gli ...