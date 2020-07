VIDEO | Inter 2-1 Torino: i gol di Young e Godin per il vantaggio nerazzurro (Di lunedì 13 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A! Leggi su 90min

L’Inter cala il tris. Nel secondo tempo del match contro il Torino, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Antonio Conte fanno tre gol in quindici ...Qualche intoppo di troppo per l'Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la class ...