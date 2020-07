Veneto, tampone veloce per il COVID-19: "Risultato in 5 minuti" (Di lunedì 13 luglio 2020) La Regione Veneto è pronta a dare il via all'utilizzo di nuovi tamponi veloci per identificare le persone positive al COVID-19. La novità è stata annunciata oggi dal dottor Roberto Rigoli, primario di microbiologia a Treviso, durante la consueta conferenza stampa tenuta dal governatore del Veneto Luca Zaia.Si tratta, hanno spiegato Rigoli e lo stesso Zaia, di un tampone veloce che arriva dalla Corea del Sud e che dà un Risultato in appena 4 o 5 minuti. La diagnosi non è definitiva e sarà comunque necessario effettuare il tampone classico per avere la conferma della positività, ma rappresenta un modo più rapido per testare grandi gruppi di persone in poco tempo e filtrare così i casi da ... Leggi su blogo

