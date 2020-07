Valle Caudina, estorsioni e minacce a imprenditori e commercianti: nove arresti (Di lunedì 13 luglio 2020) Cronaca di Benevento: arrestati nove membri di un gruppo criminale per estorsioni e minacce ad imprenditori e commercianti della Valle Caudina. nove arresti in Valle Caudina. Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia CC di Montesarchio, con l’ausilio di unità cinofile e con il supporto aereo dell’Elinucleo CC di Pontecagnano, stanno dando esecuzione … Leggi su 2anews

puntomagazine : I 9 appartengono a un sodalizio criminale dedito a estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e im… - neifatti : Estorsioni ad imprenditori in Valle Caudina: 9 arresti - alcinx : RT @TgrRai: #Benevento, estorsioni nel Sannio, nove persone arrestate dai @_Carabinieri_. Vittime erano commercianti e imprenditori della V… - TgrRai : #Benevento, estorsioni nel Sannio, nove persone arrestate dai @_Carabinieri_. Vittime erano commercianti e imprendi… - Yogaolic : RT @cronachecampane: Chiedevano il pizzo a imprenditori e commercianti della Valle Caudina nel Beneventano: 9… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Caudina

nei confronti di 9 appartenenti a un sodalizio criminale dedito a estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e imprenditori della Valle Caudina. Proseguono senza sosta i controlli a .... In provincia di Benevento è in corso un’operazione dei carabinieri per notificare 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone appartenenti a un clan che opera i ...