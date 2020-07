Valle Caudina, commercianti e imprese nel mirino del clan: tutti i nomi degli arrestati (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEmergono i primi dettagli dell’operazione (leggi qui) eseguita questa mattina dai carabinieri di Montesarchio – con l’ausilio di unità cinofile e con il supporto aereo dell’Elinucleo di Pontecagnano – in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine riguarda un sodalizio criminale dedito a estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e imprenditori della Valle Caudina. Nello specifico, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per: Antonio Buonanno (27 anni), nato a Sant’Agata dei Goti e residente a Moiano; Francesco Buono (28), nato a Benevento e ... Leggi su anteprima24

Minacce e estorsioni - sgominato clan in Valle Caudina : 9 arresti Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia CC di Montesarchio (BN), con l’ausilio di unità cinofile e con il supporto aereo dell’Elinucleo CC di Pontecagnano (SA), stanno dando ...

Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime ore della mattina, i Carabinieri della Compagnia CC di Montesarchio (BN), con l’ausilio di unità cinofile e con il supporto aereo dell’Elinucleo CC di Pontecagnano (SA), stanno dando ... Valle Caudina - via libera all’aumento delle forze dell’ordine Tempo di lettura: 2 minuti Valle Caudina – Si è concluso da pochi minuti la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto la partecipazione del sindaco Pasquale Pisano, il comandante della ...

Tempo di lettura: 2 minuti – Si è concluso da pochi minuti la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto la partecipazione del sindaco Pasquale Pisano, il comandante della ... San Martino Valle Caudina - il Prefetto riunisce il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Si riunirà domani mattina il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura ad Avellino. All’Ordine del giorno i due fatti criminosi ...

neifatti : Estorsioni ad imprenditori in Valle Caudina: 9 arresti - alcinx : RT @TgrRai: #Benevento, estorsioni nel Sannio, nove persone arrestate dai @_Carabinieri_. Vittime erano commercianti e imprenditori della V… - TgrRai : #Benevento, estorsioni nel Sannio, nove persone arrestate dai @_Carabinieri_. Vittime erano commercianti e imprendi… - Yogaolic : RT @cronachecampane: Chiedevano il pizzo a imprenditori e commercianti della Valle Caudina nel Beneventano: 9… - user_tv : Valle Caudina. Estorsioni e minacce... -