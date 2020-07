Usa, ritrovato un cadavere nel lago Piru: forse è l'attrice Naya Rivera (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cadavere dell'attrice di 'Glee' Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru della Southern California. Lo ha comunicato lo sceriffo della contea di Ventura che circa una settimana si occupa delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - JadeRo22 : RT @MediasetTgcom24: Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - Larabrusi : RT @MediasetTgcom24: Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera -

Ultime Notizie dalla rete : Usa ritrovato

TGCOM

NEW YORK - Le autorità di Los Angeles hanno rivelato di aver rinvenuto un corpo nel lago dove lo scorso 8 luglio è scomparsa l'attrice Naya Rivera. Più tardi nella giornata l'ufficio dello sceriffo te ...Un corpo è stato trovato nel lago della California dove l'ex attrice di Glee, Naya Rivera, è scomparsa la settimana scorsa. Lo rende noto la polizia, secondo quanto riporta Sky News. A body has been f ...