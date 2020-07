“Urla disperate”. Cristiano Malgioglio, disavventura e paura in vacanza. “Mi sono fatto male” (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Malgioglio è in vacanza in Salento e si diverte a dare da mangiare ad alcune oche vicino ad uno stagno. Improvvisamente però gli animali lo aggrediscono beccandogli la gamba e facendolo cadere disastrosamente nel laghetto. Con molta autoironia è lo stesso Malgioglio che pubblica su Instagram il video dell’aggressione mentre i suoi amici ridono vedendo la scena: “Io alle prese con delle oche …mai viste così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat”, scrive Cristiano. Poi prosegue il racconto. “In poche parole sono stato aggredito e beccato. Non solo… ma sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e la mia povera gamba beccata in ... Leggi su caffeinamagazine

