Uomini e Donne | Prima foto di coppia per Veronica Ursida e Giovanni (Di lunedì 13 luglio 2020) Uomini e Donne Veronica Ursida e Giovanni Longobardi hanno pubblicato la loro foto di coppia dopo la partecipazione al Trono Over di Maria De Filippi su canale 5. Veronica Ursida ha scelto di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne per provare a far funzionare la conoscenza con Giovanni Longobardi al di fuori … L'articolo Uomini e Donne Prima foto di coppia per Veronica Ursida e Giovanni è stato pubblicato Prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

poliziadistato : #grazieanomeditutti Presidente del consiglio @GiuseppeConteIT ringrazia donne e uomini della #PoliziadiStato e chi… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - elenabonetti : Il mio viaggio non si conclude ma 'si compie' qui a Diamante. Porterò con me i tanti volti delle donne e degli uomi… - GeaPilato : RT @Roberto_Fico: Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini della #PoliziaPenitenziaria che oggi compie 203 anni. A voi un augurio e u… - ilcontemax7 : RT @SonoElfo: Donne, non sforzatevi di capire noi uomini. Perché mentre vi state facendo mille film mentali e paranoie su cosa stiamo pensa… -