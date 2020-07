Uomini e Donne, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida: "Viviamo giorno per giorno, insieme" (Di lunedì 13 luglio 2020) Una coppia confermata e uscita finalmente allo scoperto quella formata da Veronica Ursida e Giovanni Longobardi che, stando alle prime foto pubblicate sui social, sembrerebbero già più affiatati che mai. Per chi non dovesse ricordarlo, è proprio a Uomini e Donne che i due si erano incontrati, anche se di fatto sotto l'occhio delle telecamere tra loro non era mai accaduto niente di particolare.Ma soltanto qualche giorno fa, in diretta da Capri, Veronica e Giovanni del Trono Over hanno deciso di confermare la loro relazione tramite una lunga diretta sui corrispettivi profili Instagram. Non hanno usato etichette alcune, ma hanno più che volentieri spiegato ai fan che al ... Leggi su blogo

poliziadistato : #grazieanomeditutti Presidente del consiglio @GiuseppeConteIT ringrazia donne e uomini della #PoliziadiStato e chi… - poliziadistato : Sale sul palco @ClaudioBaglioni e porta l'emozione con i suoi brani all'evento #grazieanomeditutti per ricordare l… - poliziadistato : #grazieanomeditutti 'Il #COVID ha colpito duramente anche personale Forze di polizia. Il mio ringraziamento va alle… - marcop842 : RT @SonoElfo: Donne, non sforzatevi di capire noi uomini. Perché mentre vi state facendo mille film mentali e paranoie su cosa stiamo pensa… - Unpostronza : @ylefsch ??Credo poi entri in gioco un esibizionismo sfrenato! Rizzacazzi le donne...e il genere maschile come lo ch… -