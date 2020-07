‘Uomini e Donne’, Anna Munafò racconta le emozioni del parto e rivela: “Dopo la morte di mia sorella Alba l’arrivo di mio figlio Michael ha riacceso la luce e la speranza” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’indimenticabile ex tronista Anna Munafò ha stravolto totalmente la sua vita. Sono lontani i tempi in cui partecipava al dating show di Maria De Filippi per poi scegliere Emanuele Trimarchi, preferendolo a Marco Fantini. Oggi Anna è una donna adulta e da poco ha creato una famiglia: con suo marito, sposato il 31 Dicembre 2019, ha avuto un bimbo, Michael, nato solo poche settimane fa, il 21 Giugno. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la Munafò ha raccontato le emozioni vissute durante il parto: La paura del parto mi ha accompagnata fino alle prime doglie. Una volta arrivate quelle, però, non ho più avuto il tempo né la facoltà di pensare alla mia paura. È vero quando si dice che i dolori del ... Leggi su isaechia

