Uncharted: Tom Holland svela la trasformazione fisica ottenuta con l'aiuto di Mark Wahlberg (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Il fisico scultureo di Tom Holland svelato in un selfie allo specchio in cui l'attore anticipa la trasformazione per l'avventuroso Uncharted. Tom Holland ha svelato la trasformazione fisica ottenuta grazie agli stimoli impartiti da Mark Wahlberg per Uncharted in un selfie allo specchio diffuso via social. Uncharted, basato sul popolare videogame da tempo in fase di adattamento, sta finalmente per entrare in lavorazione e la star Tom Holland anticipa su Instagram l'impegno fisico e il duro allenamento necessari per calarsi nei panni di una versione giovane di Nathan Drake. Holland ha ringraziato pubblicamente il collega ... Leggi su movieplayer

