Una Vita anticipazioni: RAMON “smaschera” ALFREDO BRYCE ma… (Di lunedì 13 luglio 2020) A Una Vita il piano malvagio del banchiere ALFREDO BRYCE (Eleazar Ortiz) e della dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrida) per ridurre in miseria tutti gli abitanti di Acacias, grazie al crollo del Banco Americano nel quale investiranno il loro denaro, troverà un grosso ostacolo in RAMON Palacios (Juanma Navas).Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: rivedremo diversi personaggi, ecco qualiQuest’ultimo nutrirà infatti dei grossi dubbi sul conto dei due coniugi ed avvierà delle investigazioni, che lo porteranno a rischiare la sua stessa Vita… Una Vita, trame: il tentato omicidio di RAMON Le anticipazioni indicano infatti che RAMON nutrirà più di un dubbio sui ... Leggi su tvsoap

