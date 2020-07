Una vita anticipazioni prossime puntate: la strana alleanza Genoveva-Ursula, che combineranno? (Di lunedì 13 luglio 2020) Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Una vita? Oggi le nostre anticipazioni si concentrano sulla coppia formata da Ursula e Genoveva. Entrambe, per motivi diversi, hanno sofferto molto ed entrambe cercano vendetta. Ma che cosa succederà ad Acacias 38? Ursula è alle prese con lo sfratto, i parenti di Eduardo non la vogliono in casa ed è senza un lavoro mentre Genoveva, rimasta vedova, odia tutti gli abitanti del quartiere… La vecchia anima della Dicenta tornerà alla ribalta, la sua anima nera si unirà a quella di Genoveva completamente distrutta per la morte di Samuel? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi. UNA vita ... Leggi su ultimenotizieflash

