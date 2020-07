Una Vita, 13 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. Il destino di Ursula (Di lunedì 13 luglio 2020) Una Vita, 13 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 13 luglio 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Telmo e Mateo sono partiti, ma non hanno portato con loro Ursula. La donna che per anni è stata accanto a loro, si è sentita tradita da questo gesto e in un momento di rabbia ha confessato di aver ucciso Eduardo per proteggerli. L’uomo infatti trattava male ripetutamente Lucia e inoltre era un impedimento per concedere all’Alvarado ultimi giorni felici e accanto all’uomo che davvero amava, Telmo. L’ex sacerdote però non ha preso affatto ... Leggi su zon

