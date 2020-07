Una nuova polmonite sconosciuta in Kazakistan? Ma il paese smentisce e anche l’Oms non è d’accordo (Di lunedì 13 luglio 2020) Foto scattata in Kazakistan, il 19 marzo 2020 a Almaty (foto: Ruslan Pryanikov/Afp via Getty Images)L’ambasciata cinese in Kazakistan, paese dell’Asia centrale ed ex repubblica sovietica, negli scorsi giorni ha diramato una nuova allerta: ci sarebbe una nuova polmonite “sconosciuta“, che non corrisponde a tamponi positivi per Sars-Cov-2. Ma le autorità del Kazakistan hanno negato prontamente che si tratti di una polmonite sconosciuta, e il ministro della salute in una dichiarazione di venerdì 3 luglio parla di “polmonite virale di eziologia non specificata”, come riporta la Cnn. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ... Leggi su wired

TeresaBellanova : La #Puglia ha bisogno di una nuova classe dirigente. Ci accingiamo a fare una battaglia difficile, ma vogliamo semi… - ivanscalfarotto : Oggi parte ufficialmente la mia campagna elettorale. Inizia con entusiasmo, con l’ambizione di costruire comunità,… - juventusfc : Qui Training Center ? I?nizia una nuova settimana di lavoro! ?? - calcio_retro : RT @juventusfc: Qui Training Center ? I?nizia una nuova settimana di lavoro! ?? - sharethegol : RT @juventusfc: Qui Training Center ? I?nizia una nuova settimana di lavoro! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova VERSO UNA NUOVA INTERMEDIAZIONE Insurance Review Linea di imbottigliamento automatica: finanziamento di Iccrea ai Vignaioli del Morellino di Scansano

Il finanziamento, di durata decennale, ha l’obiettivo di supportare la realizzazione di una nuova linea d’imbottigliamento completamente automatica, per finalizzare una produzione di 6.000 bottiglie ...

Fabrizia Carminati, le confessioni-terremoto: "Ho avuto una storia con Silvio Berlusconi. E quella volta in cui, con Veronica Lario..."

Due anni fa ho smesso di lavorare per Primantenna una rete privata, dove facevo un programma di cucina». «Vado in palestra e cerco di mantenermi in forma. Alla mia età è importante. Anzi le consiglio ...

Il finanziamento, di durata decennale, ha l’obiettivo di supportare la realizzazione di una nuova linea d’imbottigliamento completamente automatica, per finalizzare una produzione di 6.000 bottiglie ...Due anni fa ho smesso di lavorare per Primantenna una rete privata, dove facevo un programma di cucina». «Vado in palestra e cerco di mantenermi in forma. Alla mia età è importante. Anzi le consiglio ...