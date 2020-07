Una lettera d’amore al giorno dal carcere, nascosta nelle camicie. La storia inedita da Trieste di Daniele Israel, deportato ad Auschwitz (Di lunedì 13 luglio 2020) Nei polsini e nei colletti delle camicie, dove trovarle sarebbe stato impossibile. È qui che nel 1944 per 8 mesi Daniele Israel ha nascosto le lettere che inviava alla moglie Anna dal suo carcere di Trieste, dove è rimasto prima di essere deportato a Auschwitz. Una storia che la Bbc ha deciso di riportare alla luce dopo aver contattato i due figli di Daniele, Dario e Vittorio. Due uomini di 85 e 84 anni che ora vivono a Tel Aviv. Le lettere di Daniele sono state scoperte nel 2017 dai ricercatori di MyHeritage, un serivizio che permette di risalire alle origini della propria famiglia. Al momento sono conservate al World Holocaust Remembrance Center di Gerusalemme. Anna leggeva tutte le lettere ai suoi ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Una lettera Una lettera d’amore al giorno dal carcere, nascosta nelle camicie. La storia inedita da Trieste di Daniele Israel, deportato ad Auschwitz Open Ruggero Barbetti, Carlo Gasparri, Sergio Rossi e l'Ordine Sovrano della "Fava Lessa"

Chi lo dice è Ruggero Barbetti che reagisce, al fatto che Elbareport di cui Rossi è direttore ha pubblicato una lettera di un lettore che se la prende con l’amministrazione di Capoliveri per come ha ...

Covid: Comitato, Ue vigili su indagini

(ANSA) – BERGAMO, 13 LUG – Si rivolge alla Comunità europea il Comitato Noi Denunceremo- verità e giustizia per le vittime di Covid-19 che ha inviato una lettera, alla presidentessa della Commissione ...

