“Una ferita molto profonda…”: Mara Venier parla del dramma che le ha segnato la vita (Di lunedì 13 luglio 2020) Mara Venier e la perdita del figlio che aspettava da Renzo Arbore Nel nuovo numero del magazine DiPiù è contenuta una lunga intervista a Mara Venier, reduce da una stagione di grandi successi con Domenica In. Ovviamente la professionista veneta ha parlato del suo infortunio al piede: “Ne avrò per un altro mese e mezzo, almeno, ogni giorno devo fare la fisioterapia, per muovermi uso la sedia a rotelle…”. A tu per tu col giornalista, quest’ultimo le ha chiesto di esprimere qualche pensiero sugli uomini che ha amato nella sua vita, tra anche il musicista Renzo Arbore. A quel punto la moglie di Nicola Carraro ha risposto così: “Un amore importante, il nostro, con momenti dolorosi…”. parlando di ... Leggi su kontrokultura

