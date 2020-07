Un trojan bancario camuffato da app ha contagiato 10mila smartphone (Di lunedì 13 luglio 2020) Cerberus, un trojan bancario si è camuffato da applicazione legittima per entrare nei dispositivi degli utenti (foto: Avast)Le minacce informatiche stanno trovando modi sempre più ingegnosi per arrivare sui dispositivi degli utenti. È il caso di Cerberus, un trojan bancario che, camuffato da un’innocua applicazione per calcolare la conversione della valuta, si è inserito senza problemi all’interno del Play Store di Google riuscendo a totalizzare oltre 10mila download su dispositivi Android in Spagna. A portare all’attenzione il pericoloso malware sono stati i ricercatori di Avast, società di cybersecurity proprietaria dell’omonimo antivirus. Il travestimento del trojan bancario ... Leggi su wired

