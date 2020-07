Un Posto al Sole riprende dopo 3 mesi così come si era interrotto (anticipazioni) (Di lunedì 13 luglio 2020) Miriam Candurro e Erik Tonelli - UPAS L’attesa è finita per i fan di Un Posto al Sole. Oggi, nel consueto orario delle 20.45, tornano infatti su Rai3 gli episodi inediti della soap partenopea, fermi da cento giorni a causa dell’emergenza coronavirus. dopo essersi adattata a tutte le norme di sicurezza, la produzione storica del terzo canale della tv di Stato, nata nel 1996, è pronta dunque a dare nuovamente il via agli intrighi, alle vendette, alle gelosie, a nuovi amori e amicizie, utilizzando ancora come sfondo Palazzo Paladini, ossia il luogo dove si intersecano maggiormente le vicende. Nonostante i vari mesi di interruzione, la narrazione non subirà alcun salto temporale e le story-line dei protagonisti ripartiranno esattamente dal punto in cui si erano ... Leggi su davidemaggio

LegaSalvini : ++ I TRE GOVERNATORI PEGGIORI D'ITALIA? TUTTI ELETTI DEL PD, PER ZINGARETTI ULTIMO POSTO ++ Puglia e Marche in set… - il_dema : stasera finalmente si torna alla normalità; ore 20.45, Rai 3, ricomincia 'Un Posto Al Sole'. #upas - tuttotv_info : Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 luglio 2020 - SoniaLaVera : RT @TgrRaiFVG: Sondaggi positivi per @M_Fedriga: è suo il secondo posto nella classifica del @sole24ore sul gradimento dei presidenti di re… - politicarrosto : Se l'#Italia non si rinnova sfruttando le sue #risorse continuerà a comprare #energia dall'estero al doppio del pre… -