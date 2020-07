Un Posto al Sole la soap di Rai 3 torna in onda da lunedì 13 luglio, le anticipazioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Posto Al Sole le nuove puntate dal 13 luglio con le misure anti-Covid. Le anticipazioni delle puntate dal 13 al 17 luglio Un Posto al Sole torna in onda. L’amata soap opera di Rai 3 torna in tv da lunedì 13 luglio alle 20:45 con le nuove puntate girate nelle scorse settimane appena tutte le autorizzazioni e i protocolli anti-Covid lo hanno reso possibile. L’assenza di Un Posto al Sole si è sentita nel palinsesto di Rai 3, dopo la prima fase in cui è stata sostituita dalle repliche delle stagioni precedenti, ma non le storiche prime stagioni, la rete ha provato prima con diversi esperimenti e nell’ultimo periodo ... Leggi su dituttounpop

Un Posto al Sole torna dopo il lockdown con nuove nozze e un divorzio Come annunciato, Un Posto al Sole torna su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con le nuove puntate. A un mese dalla riapertura del set e dopo 100 giorni senza aggiornamenti sulle tante storylines che si intrecciano a Palazzo Palladini, la ...

Come annunciato, Un al su Rai 3 da lunedì 13 luglio alle 20.45 con le puntate. A un mese dalla riapertura del set e 100 giorni senza aggiornamenti sulle tante storylines che si intrecciano a Palazzo Palladini, la ... Top Ten Netflix 12 luglio : The Old Guard ancora davanti a Sotto il Sole di Riccione al primo posto Netflix Top Ten luglio serie tv e film più popolari giorno dopo giorno. I 10 titoli popolari in Italia Cosa vedranno gli italiani su Netflix a luglio ? Torna puntuale la Top Ten del mese aggiornata giorno dopo giorno per scoprire cosa si ...

Top Ten serie tv e film più popolari giorno dopo giorno. I 10 titoli popolari in Italia Cosa vedranno gli italiani su a ? Torna puntuale la Top Ten del mese aggiornata giorno dopo giorno per scoprire cosa si ... Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 17 luglio 2020 Venerdì 17 luglio 2020 – La forte gelosia di Fabrizio: Marina ritorna a Napoli dopo aver intrapreso un viaggio con Roberto e subito scatta la gelosia di Fabrizio ch si sente escluso. Marina cerca di rimettere le cose al loro Posto ma ...

LegaSalvini : ++ I TRE GOVERNATORI PEGGIORI D'ITALIA? TUTTI ELETTI DEL PD, PER ZINGARETTI ULTIMO POSTO ++ Puglia e Marche in set… - ibdiit : Howard Panes: storia e patrimonio netto “Lascia che ti dica qualcosa che già sai. Il mondo non è tutto sole e arc… - Celeste_123__ : Sai che, sono tornata a rivedere, quel posto in cui andavamo insieme, dove pioveva col sole.?? #circozzi - SilvanoPravato : RT @erretti42: @TereFalcone Perché non è mai stata una 5S come altri, guidata solo da opportunismo e dalla ricerca di un posto al sole oltr… - LorenzoMainieri : @UPAS_Rai: alle 20:30 su @RaiTre -