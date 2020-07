Un Posto al Sole, la ripartenza cerca la normalità (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Posto al Sole entrerà nella storia della tv per essere stata la prima produzione seriale italiana ad essere andata in onda dopo il lockdown, oltre ad essere stata tra le prime ad aver avviato le riprese non appena le condizioni di sicurezza sanitarie lo hanno permesso.Così, mentre i set delle fiction che vedremo in autunno hanno riaperto e sono ancora al lavoro, la soap opera di Raitre non ha voluto aspettare settembre per tornare in onda e, dopo i "cento giorni" citati nel promo, è tornata a fare compagnia al suo pubblico. Un Posto al Sole, riapre il set Un Posto al Sole, la ripartenza cerca la normalità pubblicato su TVBlog.it 13 luglio 2020 21:44. Leggi su blogo

Un Posto al Sole è la prima serie italiana ad andare in onda dopo il lockdown: con qualche accorgimento la differenza rispetto a prima (quasi) non si nota, ma la voglia di tornare alla normalità è ...

