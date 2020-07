Un podcast che ti aiuta a trovare lavoro (Di lunedì 13 luglio 2020) (foto: Daniel Friesenecker/ Pixabay)Si chiama Job Busters ed è un nuovo canale podcast che nasce con l’obiettivo di sfatare i più diffusi luoghi comuni sulla ricerca di lavoro. A lanciare la prima stagione della serie, composta da 10 episodi, è Adecco. Moderatrice la 24enne Brand strategist e Content creator Federica Mutti, che in ogni puntata avrà il compito di far dialogare una senior recruiter dell’azienda con un ospite esterno. Numerosi i miti da sfatare relativi al mondo del lavoro. A cominciare dall’idea che gli stage siano solo una modalità di sfruttamento da parte delle aziende, passando alla convinzione diffusa che non ci siano sbocchi professionali per chi consegue una laurea umanistica. Fino ad arrivare alla nota fuga dei cervelli legata alla mancanza di ... Leggi su wired

