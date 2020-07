Un nuovo farmaco made in Italy per autismo e sindrome di Down (Di lunedì 13 luglio 2020) (immagine: Getty Images)Ecco un altro buon motivo per non abbandonare le ricerche farmacologiche per i disturbi neurologici. I ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova hanno modificato un vecchio farmaco diuretico ottimizzando i suoi effetti sul cervello per normalizzare le funzioni cognitive alterate in alcune condizioni come la sindrome di Down e i disturbi delle spettro autistico. La nuova molecola ha dato risultati molto promettenti durante la sperimentazione sui modelli animali e potrebbe arrivare velocemente, tra qualche anno, alla fase clinica. Lo studio è pubblicato sulla rivista Chem. Fisiologia alterata Gli studi sulla sindrome di Down e sui disturbi dello spettro autistico in passato hanno messo in luce il funzionamento anomalo nel ... Leggi su wired

