UltraPop Festival, The Last Dance protagonista in diretta su Twitch (Di lunedì 13 luglio 2020) L'UltraPop Festival inizia oggi in streaming e tra gli argomenti più chiacchierati c'è The Last Dance, la serie tv su Michael Jordan che ha appassionato tutti i fan! La docu-serie The Last Dance arriva oggi su UltraPop Festival dopo aver fatto come Michael Jordan: è partita dallo sport per andare oltre lo sport, sfociando nell'immaginario collettivo grazie a un racconto dal sapore epico. Ne parliamo con Flavio Tranquillo, che quei mitici Chicago Bulls li ha visti e commentati dal vivo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori. The Last Dance, diretta da Jason Hehir (The Fab Five, Chicago Bears 1985, Andre the Giant), racconta una delle più grandi icone e squadre di maggior successo ... Leggi su movieplayer

Allepanda1 : RT @Matioski: Alle 18:00, in occasione dell'UltraPop Festival, mi trovate sul canale Twitch di - Matioski : Alle 18:00, in occasione dell'UltraPop Festival, mi trovate sul canale Twitch di - IscaRoberto : RT @SaggiaMente: Tra pochi minuti parte l'evento UltraPop Festival ed alle 16:00 io sarò in una live per parlare un po' di Apple e del suo… - Noovyis : (UltraPop Festival, Elio Germano oggi si racconta in diretta su Twitch) Playhitmusic - - buffulutu : RT @simplemal: Oggi alle 16:00 sarò in diretta per ULTRAPOP Festival con un intervento a tema 'Il Futuro di Apple'. Le Live saranno su Twit… -