UltraPop Festival, scopriamo il Festival di Venezia 2020 in diretta su Twitch (Di lunedì 13 luglio 2020) L'UltraPop Festival arriva oggi in streaming e alle ore 15:00 scopriremo con i nostri ospiti qualcosa di più sulla nuova edizione del Festival di Venezia 2020! Quello di Venezia 2020, che si terrà dal 2 al 12 settembre, sarà il primo Festival internazionale di cinema post-pandemia. Quali restrizioni e novità dobbiamo aspettarci? Ne parliamo alle 15:00 all'UltraPop Festival, in diretta su Twitch. Quanto è difficile organizzare una manifestazione internazionale, aperta al pubblico e agli addetti ai lavori, in questo clima di continuata emergenza. E, soprattutto, il cinema può ... Leggi su movieplayer

Multiplayerit : UltraPop Festival al via: ecco tutti gli eventi di oggi, 13 luglio 2020 - leganerd : Ultrapop Festival: oggi inizia il nostro festival digitale! ? - ultrapopfest : RT @Screenweek: #UltraPopFestival Cinema, serie TV, videogiochi, scienza, tecnologia e cultura nerd si incontrano e si raccontano su Twitch… - ultrapopfest : RT @fantasy_magazin: Nasce UltraPop Festival @ultrapopfest - ultrapopfest : RT @riccardopalombo: Alle 16 del 17 luglio sarò in streaming su UltraPop Festival. Insieme ad altri o da solo, ancora non so. Ma ci sarò, e… -