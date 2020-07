UltraPop Festival, Elio Germano: "Il cinema che cerco è quello che ci racconta da vicino" (Di lunedì 13 luglio 2020) Elio Germano, ospite di UltraPop Festival, non teme le sfide più ardue in fatto di personaggi e ci offre la sua visione dell'arte e della sua utilità per raccontare il quotidiano. Elio Germano, primo ospite cinematografico dell'UltraPop Festival, ci rivela che il cinema che lo soddisfa maggiormente è quello che ha la capacità di raccontare il quotidiano. Mezz'ora di fuoco nel panel che ha visto protagonista Elio Germano. L'attore romano, militante e impegnato politicamente, crede nel valore utilitaristico dell'arte e anche se da spettatore ammette di guardare di tutto, fantascienza compresa, ... Leggi su movieplayer

