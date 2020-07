Ultimi sondaggi elettorali, Pagnoncelli: Centrodestra vincente anche con Pd e M5S alleati (Di lunedì 13 luglio 2020) Ultimi sondaggi elettorali, il Centrodestra vincerebbe le elezioni con una larga maggioranza anche se Pd e M5S si presentassero in coalizione. E’ l’esito dell’ultimo sondaggio realizzato da Nando Pagnocelli per il Corriere della Sera. La rilevazione prende in considerazione diversi scenari, incluso quello che vede un eventuale voto anticipato con una nuova legge elettorale. >> L’88% degli italiani dice sì a Paragone e “Italexit”: il sondaggio choc di “Libero” Voto anticipato con il “Rosatellum”: il Centrodestra ha la vittoria in tasca Se si votasse oggi e con l’attuale legge elettorale (il cosiddetto Rosatellum), se Pd e M5S non si presentassero coalizzati alle urne, il ... Leggi su urbanpost

Gli ultimi sondaggi : le intenzioni di voto Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La Lega resta il primo partito del paese e recupera qualche voto . In calo gli altri ...

illusioneottica : @ASovranista @FerdinandoCave2 @Libero_official secondo gli ultimi sondaggi fatti dalla nota società BUFALOX MEDIA i… - ValterRimini : Ultimi sondaggi politici elettorali: in calo il centrodestra e Italia Viva. #13luglio #staseraitalia #inonda… - psjones90 : Ma chi diamine ha fatto questi sondaggi del menga esattamente??puo non piacervi ma dopo aver visto anche Greys anat… - blufox55 : Il Pd blinda la maggioranza. Zingaretti: "Pronti a sostenere qualsiasi scelta del Governo". ha visto gli ultimi sondaggi ... - amara_thine : @ramaberu Eh ma vuoi mettere, un personaggio sexc >>>>>> un personaggio ben costruito :^) I sondaggi degli ultimi giorni ne sono la prova -

