Ufficiale: City, il TAS accoglie il ricorso. Potrà partecipare alla prossima Champions (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono arrivate delle buone notizie in casa Manchester City dall’UEFA. Il club di Guardiola, come si legge nel comunicato apparso sui canali Ufficiale dei citizens, ha accolto positivamente il verdetto del TAS di Losanna dopo che il City aveva presentato ricorso contro l’esclusione dalle prossime coppe europee. ricorso dunque accettato e club che è pronto a programmare la prossima stagione vista anche la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League. CLUB STATEMENT https://t.co/RlR33Vy2bI — Manchester City (@ManCity) July 13, 2020 Foto: profilo twitter Walker L'articolo Ufficiale: City, il TAS accoglie ... Leggi su alfredopedulla

SuperSantos1977 : RT @BombeDiVlad: ?? #UFFICIALE - #ManchesterCity graziato dal #TAS: i Cityzens potranno giocare regolarmente in #Europa?????? #LBDV #LeBombeD… - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #ManchesterCity graziato dal #TAS: i Cityzens potranno giocare regolarmente in #Europa?????? #LBDV… - Spazio_Napoli : - fcin1908it : UFFICIALE - City, tolta la squalifica dalle coppe. E ridotta anche la multa: da 30 a 10 mln -… - FlashJ18 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Manchester City, il TAS accoglie il ricorso: il club potrà partecipare alla prossima Champions https://t.co… -

LOSANNA - Il Tas ha deciso: il Manchester City potrà continuare a giocare nelle coppe europee. Attraverso un comunicato ufficiale il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha deciso di cancellare ...