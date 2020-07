Tuttosport: Fabian rinnova fino al 2025 a 3 milioni più bonus, clausola da 100 milioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo con Fabian Ruiz per il rinnovo fino al 2025. Al centrocampista andranno 3 milioni a stagione più bonus. De Laurentiis potrà apporre la clausola rescissoria da 100 milioni. “A proposito di rinnovi. Ormai è fatta anche per il prolungamento di Fabian Ruiz, dall’attuale scadenza del 2023, fino al giugno 2025. De Laurentiis ha avuto un colloquio decisivo con i rappresentanti della You First, gli agenti del centrocampista spagnolo e hanno trovato il punto di incontro su un accordo da 3 milioni stagionali più ... Leggi su ilnapolista

Tuttosport: oggi De Laurentiis incontrerà l'agente di Fabian Ruiz per parlare del rinnovo Secondo quanto scrive Tuttosport, oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis incontrerà l'agente di Fabian Ruiz per parlare del suo rinnovo. "Il patron oggi a Napoli incontrerà Miguel Alfaro Garcia, un membro

