Turismo in Svizzera e Ticino: un successo da non sprecare (Di lunedì 13 luglio 2020) Le iniziative create per intercettare i nuovi trend turistici tramite il web stanno producendo risultati incoraggianti Leggi su media.tio.ch

«Durante gli ultimi fine settimana - aggiunge De Beni - si è notato del movimento sulle nostre località, è vero, ma si tratta per lo più di un turismo di vicinanza ... ma ci sono anche austriaci, ...

Turismo, l'idea: "Per la Valtellina vorrei un modello-Trentino"

Sondrio, 12 luglio 2020 - Una cabina di regia centrale per il turismo valtellinese. In un momento storico in cui in Italia si è decentrato parecchio, in alcuni settori torna di moda l’idea di un coor ...

