Tu si Que vales vs Ballando con le stelle sarà sfida o Milly si sposta al venerdì? (Di lunedì 13 luglio 2020) Sarà di nuovo sfida tra Maria de Filippi e Milly Carlucci ma questa volta una sfida inedita visto che Ballando con le stelle per la prima volta dovrebbe affrontare Tu si que vales, sfida inedita. Ballando con le stelle infatti, negli ultimi anni si è scontrato con C’è posta per te al sabato sera. Ma non è detto che tutto questo succederà infatti, solo con la presentazione dei palinsesti Rai, sapremo se il programma di Milly andrà in onda al sabato oppure traslocherà al venerdì sera. Oggi invece Publitalia ha presentato i palinsesti di Mediaset per l’autunno e sappiamo che Tu si que vales andrà in onda dal 12 settembre 2020, ... Leggi su ultimenotizieflash

