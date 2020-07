Trentino: attivi nella natura (Di lunedì 13 luglio 2020) Sarà un’estate alla ricerca di sentieri poco affollati e itinerari poco conosciuti, un’estate fatta di camminate lente nella natura e respiri profondi nel bosco. Il momento giusto per provare itinerari meno battuti, capaci di regalare bellezze inaspettate e coccolarci con la bellezza dei panorami del Trentino. Sia che si tratti di una semplice camminata fra prati, boschi e sentieri di montagna della durata massima di una giornata, oppure una gita di più giorni fatta di soste e pernottamenti in rifugi o bivacchi attraverso sentieri sulle Alte Vie. O ancora a bordo di una bicicletta, con una mountain bike alla ricerca di sentieri poco battuti, o sulle numerose ciclabili che puntellano il territorio del Trentino, alla portata di tutta la famiglia. Leggi su vanityfair

Vanity Fair.it

