Travaglio senza limiti: sul “Fatto” la foto di Berlusconi che piange e un insulto nel titolo (Di lunedì 13 luglio 2020) L’astio che nutre Marco Travaglio nei confronti di Silvio Berlusconi sta alimentando addirittura una saga giornalistica. O meglio: il direttore de Il Fatto Quotidiano, continua a ostentare e a mettere per iscritto una tale avversione per il padre nobile di Forza Italia, capace di tradursi in fiumi d’inchiostro. Tanto che, con l’editoriale dal titolo Una vita da Caimano/4″, ovvero parte quarta, il decalogo dell’odio anti-Berlusconiano si aggiorna al quarto tomo. E all’ultima, livorosa offesa. Travaglio e l’ossessione per Berlusconi E così, mentre il mondo politico si arrende alla verità della congiura della magistratura contro Silvio Berlusconi. Quando ormai anche i media più fieramente avversi al ... Leggi su secoloditalia

Giuseppe Conte mostra i muscoli, il Pd si adegua, Matteo Renzi protesta. L'istantanea del lunedì mattina lo immortala così, il travaglio della maggioranza di governo intorno alla gazzarra sulla revoca ...

(Dove fosse Travaglio quando la Corte faceva fuori referendum senza fondate motivazioni dio solo la sa. Ma si sa che il “noto” fustigatore si attiva solo su obiettivi che gli interessano e tutto il ...

