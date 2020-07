Trattativa Stato-mafia, prescritta per Ciancimino l’accusa di calunnia a De Gennaro (Di lunedì 13 luglio 2020) Massimo Ciancimino esce dal processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. La Corte di assise d’appello di Palermo ha dichiarato prescritto il reato di calunnia conteStato al figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo. In primo grado, il figlio Ciancimino junior era Stato condannato a 8 anni. I giudici che celebrano il secondo grado del giudizio sul presunto patto tra le istituzioni e i boss avevano stralciato, su istanza dei suoi legali, la posizione di Ciancimino. Secondo la corte il reato si sarebbe prescritto il 2 aprile 2018, dunque diciotto giorni prima della sentenza di primo grado. La decisione, oltre ad annullare la condanna, determina la revoca delle statuizioni civili accessorie. Ciancimino era ... Leggi su ilfattoquotidiano

ladyonorato : Sono passati da “onestah...” a esecutori della trattativa Stato-mafia. Il ministero della giustizia in mano a perso… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Trattativa Stato-mafia, prescritta per Ciancimino l’accusa di calunnia a De Gennaro - fattoquotidiano : Trattativa Stato-mafia, prescritta per Ciancimino l’accusa di calunnia a De Gennaro - Noovyis : (Trattativa Stato-mafia, prescritta per Ciancimino l’accusa di calunnia a De Gennaro) Playhitmusic - - blogsicilia : Trattativa Stato-mafia, accusa di calunnia prescritta per Massimo Ciancimino che esce dal processo -… -

