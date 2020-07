Tra Covid e crollo Ponte Morandi a rischio futuro ex cinema Maestoso (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Il futuro dell’ex cinema Maestoso di via Appia Nuova, il multisala piu’ antico di Roma, e’ avvolto dall’incertezza piu’ totale. A distanza di due anni dalla chiusura e anche dall’ultima riunione in commissione Cultura del Campidoglio, quando la vecchia proprieta’ della societa’ Immobiliare Appia 2005 – che possiede l’immobile – presento’ il progetto di riqualificazione della struttura ideata dall’architetto Riccardo Morandi, la situazione e’ in una fase di stallo: dopo una prima frenata dovuta al crollo del Ponte di Genova, che ha portato a un supplemento di indagini sulla tenuta statica dello storico edificio, e il passaggio di mano ai nuovi proprietari, l’emergenza coronavirus ... Leggi su romadailynews

NicolaPorro : ?? Il #Governo si sta aggrappando alla paura del #virus prorogando lo #statodiemergenza? Gli unici #focolai però nas… - MediasetTgcom24 : Roccella Jonica, casi di Covid tra i 70 migranti sbarcati venerdì #migranti - poliziadistato : Un 11enne di Torino ci ringrazia per aver ritrovato lo zaino scippato alla mamma Conteneva una busta con 1.600 euro… - PrinceDavid_BEL : RT @manginobrioches: La sai la differenza tra un migrante #Covid positivo sbarcato in #Calabria e un imprenditore Covid positivo sbarcato a… - Ginko92_ : RT @tvbusiness24: Ancora nessuna decisione circa la durata definitiva della #Proroga dello stato di #emergenza #Covid_19. Tra le ipotesi qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Covid Coronavirus, ultime notizie. Tornano a salire i contagi: 234 nelle ultime 24 ore, 9 i morti Fanpage.it Covid-19: nessun legame tra geloni nei bimbi e infezione

Non c’è nessuna correlazione tra la comparsa dei geloni nei bambini e l’infezione Coronavirus: lo ha stabilito uno studio effettuato dal Policlinico di Bari e pubblicato sulla rivista scientifica ...

Un punto d'oro per i sovranisti. Covid non cambia la Polonia: rieletto Duda

Il Covid non cambia la scena politica polacca. Il sovranista Andrzej Duda, presidente uscente, prevale sul liberal Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia, di poco più del 2 per cento: 51,2 per cento c ...

Non c’è nessuna correlazione tra la comparsa dei geloni nei bambini e l’infezione Coronavirus: lo ha stabilito uno studio effettuato dal Policlinico di Bari e pubblicato sulla rivista scientifica ...Il Covid non cambia la scena politica polacca. Il sovranista Andrzej Duda, presidente uscente, prevale sul liberal Rafal Trzaskowski, sindaco di Varsavia, di poco più del 2 per cento: 51,2 per cento c ...