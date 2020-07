Toyota Yaris - I prezzi e gli allestimenti per l'Italia (Di lunedì 13 luglio 2020) La Toyota ha annunciato gli allestimenti e i prezzi per l'Italia della nuova Yaris e della sua versione sportiva, la GR. La quarta generazione del modello è entrata in produzione pochi giorni fa nello stabilimento di Valenciennes, in Francia, e le prime consegne sono previste a partire da settembre: sviluppata sulla nuova piattaforma Tnga GA-B, la compatta sarà disponibile nelle varianti a motore termico e con tecnologia full hybrid, per le quali sono previste anche delle speciali offerte di lancio.Gli allestimenti dell'ibrida. La Yaris Hybrid adotta un motore tre cilindri di 1.5 litri da 116 CV. L'allestimento entry level, l'Active, offre di serie i cerchi di acciaio da 15", il climatizzatore automatico, i fari fendinebbia, il sistema multimediale ... Leggi su quattroruote

accessoricarro1 : Insonorizzazione vano motore Yaris 03-05 - Verdun75 : @giuliascake Yaris, se la vuoi più piccola aygo sempre della Toyota. - dinoadduci : Toyota Yaris - I prezzi e gli allestimenti per l'Italia - toyota_italia : L’energia inarrestabile di Nuova Yaris Hybrid, il talento unico di @levantecanta. Comincia il viaggio dell’ibrido m… - videomotorsIT : Nuova Toyota Yaris: annunciati i prezzi // -