Tottenham | Mourinho snobba l’Europa League | “è come chiedere ad Hamilton se vuole vincere la Formula 2”

Josè Mourinho non è il tipo che si accontenta, specialmente per quanto riguarda gli obiettivi delle sue squadre. Il tecnico portoghese, sfumata la possibilità di agguantare un piazzamento in Champions League con il suo Tottenham, potrebbe ancora qualificarsi per l'Europa League. Competizione che, come spiegato a 'Goal', non considera di livello primario: "l'Europa League non è la competizione europea più importante, è la seconda. E quando club, giocatori o allenatori che hanno vinto la Champions League vincono l'Europa League, beh, è come chiedere a Lewis Hamilton se vuole vincere ...

Ieri, oggi e domani, prima di ogni match, in Gran Bretagna si osserva un minuto di silenzio per ricordare Jackie Charlton, uno dei migliori e più simpatici difensori della storia del calcio inglese. Q ...

Ucciso Christopher, fratello di Serge Aurier del Tottenham

Anche lui calciatore (ma in quinta divisione), il 26enne è stato ferito a morte da due colpi alle spalle nei pressi di un dancing a Tolosa. Christopher, fratello di Serge Aurier difensore ivoriano del ...

