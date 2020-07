Tornano le sardine: in tour nelle regioni che vanno al voto (Di lunedì 13 luglio 2020) Un «tour politico», preferiscono chiamarlo, piuttosto che «tour elettorale». Comunque lo si voglia chiamare le sardine faranno tappa proprio nelle regioni che andranno al voto in settembre. La nuova iniziativa del movimento nato a Bologna in occasione delle ultime elezioni si svolgerà da 23 al 28 luglio. Il viaggio – spiegano – partirà da Casa Matteotti a Fratta Polesine (Rovigo) e, sempre il 23, «passerà da Padova dove si festeggerà la resistenza al dominio leghista, attraverserà le Marche sfocerà a … Continua L'articolo Tornano le sardine: in tour nelle regioni che vanno al voto ... Leggi su ilmanifesto

stagliacollo : RT @51inif: Sardine tornano e annunciano un tour: 'Riscopriamo i valori della politica' ?? SANNO CONTA’ FINO A 10????? - mariavenera2 : RT @ilriformista: Regioni al voto, tornano in piazza le #Sardine: “Un tour da 2mila chilometri dal 23 al 28 luglio” @6000sardine https://… - Claudio26520120 : RT @51inif: Sardine tornano e annunciano un tour: 'Riscopriamo i valori della politica' ?? SANNO CONTA’ FINO A 10????? - digennaro_t : RT @51inif: Sardine tornano e annunciano un tour: 'Riscopriamo i valori della politica' ?? SANNO CONTA’ FINO A 10????? - sempronia56 : @nzingaretti Le sardine fanno una brutta fine vanno in Spagna e tornano senza testa.?????? -