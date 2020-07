Torino, i convocati di Longo per la trasferta contro l’Inter (Di lunedì 13 luglio 2020) In vista della gara di stasera contro l’Inter, il tecnico del Torino Moreno Longo ha diramato la lista dei 23 convocati contro i nerazzurri. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Lyanco, Nkoulou, Singo, Ghazoini, Izzo. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon. Attaccanti: Verdi, Belotti, Edera, Millico. I convocati di #InterTorino Ecco i 23 giocatori scelti da mister @MorenoLongo per il match delle 21.45#SFT pic.twitter.com/EjbghVF6cn — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) July 13, 2020 Foto: sito ufficiale Torino L'articolo Torino, i convocati ... Leggi su alfredopedulla

