Tofalo incontra Raggi: rafforzare sinergia Ministero-Roma (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – “Un incontro che ha permesso di approfondire le progettualita’ e le collaborazioni in atto tra il Ministero della Difesa e il Comune di Roma”. Cosi’, in una nota, il sottosegretario Angelo Tofalo. “L’obiettivo e’ quello di rafforzare ancora di piu’ il legame tra il Dicastero e la Capitale. Lavorare in sinergia- continua- consente di individuare settori di interesse reciproco dove convergere gli sforzi delle Forze armate e della Citta’. La Difesa e’ impegnata a favorire sempre piu’ ampie intese con gli altri Dicasteri, con gli Enti territoriali e pubblici competenti, con i Comuni, stimolando ed incentivando iniziative e programmi. La Sindaca Raggi-conclude- sta portando avanti un lavoro ... Leggi su romadailynews

