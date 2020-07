Thyssen, il premier Conte ha consegnato a Merkel la lettera dei familiari delle vittime (Di lunedì 13 luglio 2020) Una lettera scritta dai familiari delle vittime del rogo Thyssenkrupp. È quella consegnata dal premier Giuseppe Conte ad Angela Merkel nel corso del bilaterale nel castello di Meseberg. Il premier aveva ricevuto i familiari degli operari deceduti nell’incendio del 2007 lo scorso 26 giugno, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e alla sindaca di Torino Chiara Appendino. In quell’occasione il capo dell’esecutivo aveva promesso ai familiari delle vittime che avrebbe consegnato personalmente la missiva alla cancelliera. I familiari erano intenzionati a recarsi in Germania, per chiedere un incontro con ... Leggi su ilfattoquotidiano

