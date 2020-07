The Batman: lo spin-off televisivo su HBO Max sarà un prequel del film (Di lunedì 13 luglio 2020) La serie televisiva di HBO Max ambientata nello stesso universo di The Batman sarà un prequel del lungometraggio di Matt Reeves. La serie televisiva di HBO Max ambientata nello stesso universo di The Batman sarà un prequel del lungometraggio di Matt Reeves. A svelarlo su Twitter è stato Justin Kroll di Variety, chiarendo la questione della timeline per quanto riguarda una possibile apparizione di Robert Pattinson nello show: "Non so se Patz apparirà, ma ho scoperto che la serie sarà ambientata prima degli eventi del film, e racconterà come Gotham sia diventata corrotta e invasa dai criminali." Un dettaglio interessante in attesa di maggiori informazioni su quando si avrà modo di vedere la serie, presumibilmente allo stadio embrionale per ora. Il ... Leggi su movieplayer

