The 1975 a Milano nel 2021, slitta il concerto di ottobre (Di lunedì 13 luglio 2020) The 1975 a Milano nel 2021, il gruppo recupera il concerto inizialmente in programma per quest'anno e posticipato in seguito all'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Il concerto dei The 1975 a Milano era inizialmente previsto per il 28 marzo 2020 ed è stato successivamente posticipato al 19 ottobre 2020. Oggi viene rimandato di nuovo: la nuova data, presumibilmente definitiva, è quella del 26 febbraio 2021. Resta invariata la location che accoglierà l'unico evento dei The 1975 a Milano nel 2021: il Fabrique, sola data italiana. I biglietti già acquistati per il 28 marzo oppure per il 19 ottobre restano validi per assistere al ... Leggi su optimagazine

amirancia1 : spero ci siano ancora biglietti per i the 1975 a amsterdam non so come convincere la mia host family a mandarmici ma okay - dr4maquen : concerto dei the 1975 spostato a febbraio 2021 ancorq un po' li vedo quando andrò in pensione - oceanidistelle : I the 1975 sono vivi che bello - ment4ltypo : io son contenta che i biglietti per i the 1975 rimangano validi, ma non so se ci andrò al loro concerto... - TeresaChiara98 : RT @LiveNationIT: La data dei The 1975 prevista ad ottobre è stata posticipata al prossimo febbraio. 26 febbraio 2021 • Milano, Fabrique… -

Ultime Notizie dalla rete : The 1975 The 1975: annunciata la nuova data italiana Rolling Stone Italia Addio a Scotti Galletta, leggenda della Canottieri Napoli

In vasca è stato il portiere della grande Canottieri Napoli. Era la squadra di Fritz Dennerlein, capace di vincere quattro scudetti ma sempre negli anni dispari: 1973, 1975, 1977, 1979. Conquistò ...

The 1975: annunciata la nuova data italiana

Dovevano suonare in Italia a ottobre, precisamente il 19, ma hanno appena annunciato il nuovo appuntamento: i The 1975 saliranno sul palco del Fabrique il 26 febbraio 2021. I biglietti precedentemente ...

In vasca è stato il portiere della grande Canottieri Napoli. Era la squadra di Fritz Dennerlein, capace di vincere quattro scudetti ma sempre negli anni dispari: 1973, 1975, 1977, 1979. Conquistò ...Dovevano suonare in Italia a ottobre, precisamente il 19, ma hanno appena annunciato il nuovo appuntamento: i The 1975 saliranno sul palco del Fabrique il 26 febbraio 2021. I biglietti precedentemente ...