Terribile esplosione all’interno della nave, a bordo c’erano centinaia di persone: il video (Di lunedì 13 luglio 2020) Il video alla fine dell'articolo. 13/07/20 La U.S. Navy ha comunicato una "Terribile tragedia a bordo della USS Bonhomme Richard (LHD 6) quando un incendio è scoppiato mentre era ormeggiata nel porto di San Diego." Un totale di 21 persone (17 marinai e quattro civili) avrebbero riportato lesioni non letali (ustioni ed intossicazioni) e sono state trasportate in ospedale. (Continua...) La risposta dei soccorsi (locali, della base e di bordo) sarebbe stata "rapida e immediata". Dalle prime notizie l'incendio sarebbe divampato in seguito ad un'esplosione. La USS Bonhomme Richard, entrata in servizio nel 1998, è la sesta nave d'assalto anfibio appartenente alla ... Leggi su howtodofor

USA: 21 feriti per esplosione ed incendio su nave militare ormeggiata al porto di San Diego

Esplosione e incendio a bordo di una nave militare negli Stati Uniti: ci sono 18 marinai feriti

Nelle scorse ore – come riportato da “Tgcom24.mediaset.it” – si è verificata una terribile esplosione che ha dato luogo ad un successivo incendio a bordo di una nave militare negli Stati Uniti: ...

Una lunga serie di esplosioni in Iran, che intanto si aggrappa alla Cina

Ci risiamo. Un’altra esplosione “misteriosa” in Iran ha svegliato lo scorsa notte gli abitanti della capitale e accresciuto l’allarme per quella che sembra essere una vera e propria guerra non dichiar ...

