Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 3.7 a Forni di Sotto (Di lunedì 13 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 e profondità 9.3 km è stata registrata alle 14.06 del 13 aprile a Forni di Sotto, UD,. Il Terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, al ... Leggi su leggo

Iw1prt_Alberto : RT @danieledann1: ??#Terremoto di magnitudo 3.7 richter alle ore 14:06 registrato in provincia di #Udine, con epicentro a Forni di Sotto e c… - mludodc : RT @CorriereUmbria: Forte scossa di terremoto in Veneto: alle ore 14.06 epicentro in provincia di Belluno. Magnitudo tra 3.4 e 3.9 https:/… - iDanny8 : TERREMOTO in provincia di UDINE, in FRIULI VENEZIA GIULIA, a Forni Di Sotto. Magnitudo 3.7. Ecco QUI i DETTAGLI. - Andrea751201 : RT @danieledann1: ??#Terremoto di magnitudo 3.7 richter alle ore 14:06 registrato in provincia di #Udine, con epicentro a Forni di Sotto e c… - zazoomblog : Forte scossa di terremoto in provincia di Belluno: la magnitudo tra 3.4 e 3.9 - #Forte #scossa #terremoto… -