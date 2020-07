Terremoto Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.7: i dettagli (Di lunedì 13 luglio 2020) Terremoto Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.7: i dettagli di quanto accaduto poco fa, precisamente alle ore 14,06. Poco fa, precisamente alle ore 14:06, è stata avvertita una forte scossa di Terremoto in Friuli-Venezia Giulia. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), secondo cui il sisma di magnitudo 3.7 gradi Richter sarebbe stato … L'articolo Terremoto Friuli-Venezia Giulia, scossa di magnitudo 3.7: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

